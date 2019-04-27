Путин работает, Медведев спит: Россияне «раскрыли» феномен неутомимого президента РФ

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Секрет заключается в надёжном дружеском плече.

20 лет у власти, вероятно, дались президенту Владимиру Путину нелегко. Ежедневные поездки и решение международных конфликтов предполагают ежесекундную собранность и бодрость, посему у россиян возникает резонный вопрос: когда гарант успевает выспаться, если почти всегда находится в пути?

Первым на вечный вопрос ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Он же Путин, он не спит», - заявил политик в разговоре с журналистами о последних тяжёлых рабочих буднях Владимира Владимировича. Но, углубившись в Интернет, народ нашёл занимательнее кадры и, похоже, «раскрыл» феномен неутомимого Президента РФ.

Чаще всего Путин бодрствовал во время масштабных международных событий, чего требовали обстоятельства: Чемпионат мира по футболу, Олимпийские игры. В эти же дни прославился и его верный друг и коллега Дмитрий Медведев, который буквально проспал эти исторические события.

Можно предположить, что, как любитель гаджетов, премьер не очень заинтересован в спорте. Но пост второго по важности чиновника в стране обязывает соблюдать регламент, чего сделано не было. Вероятно, желая поддержать занятого товарища, Дмитрий Медведев спит не только за себя, но и за Владимира Путина. Таким образом, у них получается роскошный тандем: один спит, другой всегда работает. И, вспоминая перлы Дмитрия Медведева в редкие периоды активности, судя по всему, россияне не против 20-летнего «тихого часа» премьера.