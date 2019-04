Как повлияет кинутый в Трампа телефон на мировой терроризм?

Американец Уилльям Роуз был задержан полицией Индианаполиса за «акцию протеста» против выхода США из договора ООН, последнего аванпоста, способного ограничить американские оружейные поставки.

По сообщению FOX NEWS, с ссылкой на ТАСС, американский президент Дональд Трамп был «атакован» мобильным телефоном во время своего выхода на сцену во время мероприятия Национальной стрелковой организации. «Нападавшего» тут же вывели и передали правоохранительным органам.

По данным FN, нападавшим оказался мужчина по имени Уилльям Роуз. В участок он доставлен в состоянии алкогольной интоксикации (предварительно), работа с ним ведется уже несколько часов для выяснения обстоятельств.

Многие специалисты связали эту ситуацию с началом акции протеста, которая может начаться в США повсеместно, за отказ следовать правилам ООН, которые ограничивают поставки и продажу оружия между странами.

Как отметил МИД России, это решение может очень негативно повлиять на отношение между странами и иметь серьезные последствия в развязывании очередных вооруженных конфликтах, в которых Америку часто можно уличить. Более того, последствиями выхода из договра может стать «активный сбыт» оружия на черный рынок, что укрепит многие террористические организации.

Официально, Трамп заявил, что таким образом Америка защищает свой суверенитет, поскольку договор ограничивает только ответственные страны, а безответственные продолжают делать так, как им вздумается. По всей видимости, Америка захотела стать более безответственной, поскольку такое решение легко может развязать им руки, что касается неограниченных поставок оружия.

мТакая «выходка» может и косвенно, и прямо повлиять на развитие мирового терроризма. Если выяснится, что Роуз причастен к какой-либо правозащитной организации, это может стать неким толчком к расследованию — куда будут проводиться безграничные поставки оружия.

По слухам, во время правления Буша-младшего, США способствовало развитию террористических атак, что стало предлогом для их вторжения на Ближний Восток. При Обаме как раз таки был подписан указ об ограничении поставок. А Трамп, обвиняющий демократов, во главе с Хиллари Клинтон, в пособничестве крупнейшим террористическим организациям, расторг его.

WATCH: An object was thrown onto the stage (seen in the bottom right of this video) as President Trump came up to speak to the NRA in Indiana; the president continued with his speech. https://t.co/EX5y6i7NHp pic.twitter.com/yfftcUi2yc