Любовь Соболь бестолково копирует Ксению Собчак ради места в Мосгордуме

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Пользователи интернета неоднократно отмечали схожесть юриста ФБК Любови Соболь с политиком Ксенией Собчак. Помощница Навального, по всей видимости, не просто позаимствовала у телеведущей какие-то элементы ее стиля в одежде и прическе, а полностью скопировала ее образ и модель поведения на публике.

Создание медийного образа играет весьма важную роль для любого человека, работающего с аудиторией, в частности, для политика. Для того чтобы достичь желаемого результата, политтехнологи и пиарщики учитывают множество важных факторов. К примеру, деятельность публичного лица, его жизненный опыт, личностные качества и т.д.

Взять, например, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, известного своим скандальным нравом. Он неоднократно оказывался участником драк и словесных перепалок как в эфирах ТВ, так и на улицах. Своим поведением он пытается продемонстрировать своей аудитории готовность отстаивать свое мнение. К тому же, скандалы помогают ему поддерживать популярность в народе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, на фоне всех политиков выделяется своей харизматичностью. Он всегда очень спокоен и строг, однако мастерски умеет заткнуть за пояс любого оппонента. Чего только стоит его фраза в адрес министра иностранных дел Британии Дэвида Милибенда: «Ты меня учить вздумал?». Она отчетливо показала всем жителям России готовность главы МИД РФ отстаивать интересы страны.

Юрист ФБК Любовь Соболь, по всей видимости, решила пойти по более простому пути и не стала искать новый образ, а, словно пиявка, присосалась к имиджу Ксении Собчак.

Похоже на то, что Соболь максимально скопировала образ светской львицы. Даже очки приобрела такие же, как у Собчак.

Почему же выбран именно этот образ? Все просто. Собчак успешная женщина, которая знает, как нужно общаться с аудиторией всех возрастов. Также она имеет большой политический и журналистский опыт. В частности, она работала на Первом канале, «Дожде», «ТНТ» и прочих медиа-ресурсах. Некоторые ее проекты были не самыми удачными, однако это не помешало ей завоевать популярность среди молодежи.

К тому же не будем забывать, насколько ярко Собчак заявила о себе на прошедших президентских выборах. Ей удалось заполучить 1,68% народной поддержки, что для бывшей ведущей Дом-2 более чем достойный показатель.

Видимо, именно поэтому успешный образ решила сплагиатить Соболь, чтобы построить уже свою политическую карьеру.

Но что имеет за плечами юрист ФБК? Одни лишь скандалы. Кроме того, она усердно пытается скрыть тот факт, что ее отец Эдуард Феденев в свое время работал аудитором в компании «Банк-эксперт» и выдавал липовые лицензии банкам. В том числе и его деятельность нанесла ущерб бюджету нашей стране, минимум, в 57 миллиардов рублей.

Можно вспомнить и брата Соболь – Григория Мусатова. Он был активистом Евромайдана в 2014 году на Украине. Но об этом помощница Навального не любит упоминать.

Также нельзя не отметить, что в отличие от Соболь, Собчак закончила МГИМО. Юрист ФБК же, вполне вероятно, вообще не имеет юридического образования. Ранее об этом в интервью ФАН рассказывала бывшая сторонница Соболь Екатерина Ковалева. Да и сплошные неудачи в правозащитной деятельности об этом отчетливо говорят. Показательным примером можно считать дело о заболеваниях детей в Москве, которое она с треском провалила.

Ее борьба с коррупцией также вызывает немало вопросов. Не так давно стало известно, что Соболь обладает многомиллионным имуществом. При этом на вопросы журналистов об этом она отказывается отвечать.

Учитывая все это, едва ли юрист ФБК сумеет заручиться поддержкой избирателей на выборах в Мосгордуму.