Вывели из себя ангела: Профессор математики разгромил машину «Яндекс.Такси» и избил водителя

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Хамство водителя и причиненные неудобства во время поездки довели интеллигентного ученого до бешенства.

Заказ 50-летнего профессора математики и профессора Внешнеэкономической школы принял 27-летний водитель «Яндекс.Такси» по имени Магомед. Ученый был не из тех, кто разъезжает на такси даже булочную, но в тот раз у него был веский повод нанять извозчика – у него сильно болели ноги, и ему срочно понадобилась консультация врача из поликлиники. Своим ходом он дойти туда не мог, и, учитывая наполненность общественного транспорта, занять сиденье в автобусе профессору тоже «не светило».

Первый таксист прибыл совершенно по другому адресу, и ученый был вынужден отменить этот заказ и сделать новый.

Второй таксист также не доехал солидное расстояние, но профессор уже не мог терпеть и пошел к автомобилю пешком. Так сказать, гора пошла к Магомеду. Однако на культурное замечание ученого о том, что машина остановилась не совсем по месту вызова, шофер ответил ему вызывающе и даже нахамил. По словам водителя, это профессор все напутал, а посему нечего тут возмущаться. Такая наглость настолько разозлила математика, что он отставил в сторону свою ученую степень и на собственном примере показал, что невоспитанный водитель может вывести из себя даже ангела.

Несмотря на то, что ноги у профессора болели, руки были в полном порядке. Вот он и разгромил планшет шофера и избил водителя. В ответ, разгоряченный ссорой таксист сломал ученому челюсть. Однако этим Магомед не удовлетворился и собирается стрясти с пассажира компенсацию. Искалеченный профессор теперь, по мнению водителя-хама, должен заплатить ему 31 тысячу рублей.