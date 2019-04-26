Instagram-хирурги втягивают девушек в «силиконовую» секту – блогер

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Как оказалось, комплексы у молодых девушек появляются из-за жадности врачей.

Блогер София Стужук является одной из самых популярных инста-мам. Девушка воспитывает малышей и противится вступлению в «силиконовую» секту. Ей, как блогеру с миллионной аудиторией, нередко предлагают и рекламные бартеры. Предложения поступают и от Instagram-хирургов – новоявленных «врачей», которые желают заработать на комплексах российских красавиц.

Так, София возмутилась тем, как нагло начали действовать Instagram-клиники пластической хирургии. Они намеренно подсаживают интернет-знаменитостей на «силиконовую» иглу, договорными обязательствами заставляя их рекламировать культ силиконовой груди.

Как удалось узнать, такие предложения сыпятся в личные сообщения к популярным в Instagram девушкам ежедневно. Далеко не многие согласны на кардинальные перемены во внешности, поэтому если и соглашаются на бартер, то долго подогревают интерес публики, анонсируют предстоящую операцию, заявляют о смелом размере новой груди или попы, а затем отказываются и объясняют, что боятся хирургов, даже таких хороших. Такой громкой историей прославилась тусовщица и экс-любовница рэпера Гуфа – Яна Шевцова.

Опасность таких реклам состоит и в непроверенных клиниках. Тогда как на рынок выходят действительно мастера своего дела, нередко бартерами промышляют «мясники» - постоянные фигуранты скандальных шоу на телевидении. Распознать их можно по путанной рекламе. Например, шарлатанами могут оказаться люди, написавшие Софии: они указывают, что только собираются развивать пластическую хирургию в своём центре или кабинете, но стаж врача уже составляет 9 лет.

К сожалению, такие «мясники» тренируются на молоденьких «жертвах», предлагая им скидки и другие бонусные процедуры. Также, как рассказывают многочисленные пострадавшие, такие «хирурги» нередко говорят, что «естественность не в моде» или «силиконовая секта открывает все двери в жизни».