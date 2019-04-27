Фермеры обратились с письмом к главе российского Минсельхоза Дмитрию Патрушеву

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До недавнего времени все российские КФХ имели доступ к системе «несвязанной господдержке» по линии Минсельхоза. Однако в феврале в ее правила были внесены изменения, и в малых и средних фермерских хозяйствах считают, что это путь в никуда. Руководители нескольких ассоциаций фермеров РФ составили обращение руководителю отечественного сельскохозяйственного ведомства Дмитрию Патрушеву. Письмо выложено в открытый доступ на сайте издания «Крестьянские Ведомости».

В письме его составители отмечают необходимость вернуться к прежней системе субсидирования аграриев, как «целесообразной» и «успешной». Фермеры отмечают, что из-за новых правил аграрии вынуждены прибегать к использованию районированных семян и заниматься подготовкой актов апробации посевов. Если они не будут это делать, то не смогут рассчитывать на помощь со стороны государства. Это грозит тем, что более 70% российских товаропроизводителей сельской продукции останутся без господдержки. Множество земель может остаться незасеянными, а поля могут столкнуться с неконтролируемым зарастанием, ведь большая часть фермеров не могут позволить себе льготный кредит.