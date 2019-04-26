Лучше чем у Фаберже: В Краснодаре установили гигантское пасхальное яйцо

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Полюбоваться произведением искусства можно будет на территории Свято-Екатерининского кафедрального собора.

28 апреля весь христианский люд будет отмечать один из самых чистых и светлых праздников в году — Пасху. К радостному событию россияне готовятся заранее: убирают в жилищах, пекут куличи и красят яйца.

В этом году к подготовке к празднику оригинально подошли туапсинские бизнесмены. Основатели фирмы по производству композитных бассейнов FRANMER решили удивить жителей Краснодара. Утром 26 апреля перед Свято-Екатерининским собором они установили гигантское пасхальное яйцо.

Размеры скульптуры потрясают: 4 метра в высоту и 2,5 метра в обхвате, а вес составляет 500 кг. Изготовлено яйцо было из тех же материалов, что и бассейны, а это значит, что оно не один год сможет радовать местных жителей своим видом.

Выглядит пасхальный подарок лучше чем у Фаберже, так как по бокам изображены невероятной красоты морские пейзажи, написанные по мотивам российских живописцев. Отметим, что росписью занимались местные умельцы.

Авторы столь грандиозной скульптуры отметили, что данным подарком они надеются заложить традицию украшать российские города к Пасхе с помощью таких необычных инсталляций. По их мнению, было бы совсем не плохо, если бы и другие предприниматели региона присоединились к их движению.

Так как выставка пасхального яйца совершенно бесплатна, за короткий промежуток времени пришло очень много человек посмотреть на это чудо. Отзывы у горожан весьма положительные.