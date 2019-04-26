Сори деньгами дома: 3 миллиона россиян-должников вынуждают патриотично отдыхать в Крыму

Сегодня, 12:25

Выезд за границу оказывается невозможен, если сумма долга превышает 10 тысяч рублей.

Неприятности должников усугубляются ещё и тем, что, даже при наличии оплаченной путёвки или авиабилетов, в аэропорту им дают от ворот поворот, заставляя выбирать для отпуска другие места. Скорее всего, незадачливым туристам остаётся несколько вариантов с российскими курортами, которые в преддверии сезона развили привычную активность.

Например, недавно было объявлено об отмене национального роуминга в Крыму, что, по мнению антимонопольной службы существенно облегчит пребывание на отдыхе. Кроме этого, бодрые уверения властей полуострова о стоимости крымского отдыха должны привлечь большое количество отдыхающих. Таким образом, 3 миллиона россиян-должников практически вынуждают патриотично отдыхать в родных широтах, после неудачи с выездом за границу.

Однако, если посмотреть более пристально на заявленную стоимость пребывания в Крыму на одного человека в сутки – 2800 рублей, то очевидно, что это напоминает, получивший распространение, «хитрый» ценник в магазине, где указана цена за 100 грамм продукта. Бывалые курортники уверяют, что по факту выйдет гораздо дороже и вполне может конкурировать с отдыхом, где «всё включено» в Турции, Хорватии или Черногории.

Возможно, кому-то удастся и уложиться в заветную сумму, но это будет нивелировано пресловутым крымским сервисом, не идущим ни в какое сравнение с зарубежными курортами. Кроме этого, в канун майских праздников была большая неразбериха в посольствах и консульствах, где желающие не могли оформить визы для выезда за границу. Россиян как будто ещё активнее призывают отдыхать на отечественных курортах и сорить деньгами дома. Авиаперевозчики создают льготные условия, Крымский мост работает в полную мощь, а владельцы пансионатов «отбивают» клиентов у частников за счёт улучшения условий пребывания туристов.