«Самая гейская штука в мире»: на Западе засмеяли работу Роскомнадзора

Сегодня, 04:10

Роскомнадзор стал объектом шуток русских разработчиков, работающих на западные компании.

Программист Сергей Колесников работает на компанию Dbrain, которая занимается разработкой нейросетей. В своём Twitter он выложил пост со скриншотом не работающей из-за действий Роскомнадзора нейросети и сопроводил его забавным комментарием на английском языке.

«Тем временем в России… Спасибо РКН за поддержку научного сообщества! Интернет работает исправно, говорили они. Никаких проблем с соединением, говорили они», - так можно перевести шутку Колесникова.

Сложности в работе Сергея возникли из-за того, что он проживает в Москве и сталкивается со всеми трудностями, связанными с российским сегментом интернета. По всей видимости, РКН заблокировал какой-то из серверов, на котором была завязана профессиональная деятельность программиста.

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Иронизируют над федеральной службой и простые пользователи сети. Так, блогер под ником вертолёт apache пишет в Twitter: «Gayest [thing] on Earth» («Самая гейская [штука] в мире»), сопровождая пост хештегом #РКН.

Сарказм интернет-юзеров легко понять — РКН прославился своей безрезультатной попыткой блокировки мессенджера Telegram и штрафами по три тысячи рублей мегакорпорациям Facebook и Twitter. Естественно, после таких комичных действий главного российского цензора сложно над ним не посмеяться. Однако, действия Роскомнадзора не всегда бывают столь безобидны.

Так, около месяца назад был заблокирован известное новостное интернет-издание VistaNews. На сколько стало известно СМИ, доступ на сайт был запрещён без предварительного письма в редакцию и без указания конкретной статьи, нарушающей российское законодательство. По слухам, это было сделано за взятку некоего стороннего лица, недовольного публикуемыми на портале материалами.