Издание Ходорковского поддержало высказывание об отрезании голов русским журналистам

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Журналистка российского издания «The Insider» Анастасия Кириленко «остроумно» пошутила на тему отрезания голов своим российским коллегам в Facebook.

Своё не самое остроумное, но весьма пугающее заявление, журналистка адресовала федеральным телеканалам российских СМИ, в которых, по её мнению, невозможно узнать новости о России из-за постоянного обсуждения ситуации на Украине и в «загнивающем» Западе. Высказывание сотрудницы российского издания в адрес коллег нашло отклик у многих пользователей социальных сетей, заинтересовавших в ответ, что же будет в таком случае, если предметом обезглавливания станет сама Анастасия.

Справедливости ради, стоит отметить, что данная «шутка», буквально балансирующая на тонкой грани радикализма, не принадлежит авторству Кириленко и не первый месяц «радует» пользователей Сети. Однако это ничуть не смутило другое российское издание – «Северо-Запад. МБХ медиа», принадлежащее Михаилу Ходорковскому.

«МБХ медиа», видимо, настолько вдохновилось этим «постулатом начинающего маньяка», что поспешило выразить свою поддержку и распространило его в Сети. Такую оперативность и заинтересованность в обсуждении столь неоднозначных тем, присущих скорее лицам из определённых террористических группировок, можно смело назвать пугающей.

Впрочем, отклик высказывание журналистки нашло не только у издания Ходорковского, но также и у некоторых крупных Telegram-каналов, которые всё же не смогли оценить «юмора».

Как отметили авторы канала «Fantastic Plastic Mashine», аналогичной деятельностью по рубке голов журналистам и нежурналистам занимается немного другая широко известная, но запрещённая в России организация, название которой состоит из четырёх букв.