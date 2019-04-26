Сегодня, 08:26

Эксперт прокомментировал ситуацию с отказом брать интервью у директора-женщины BlaBlaCar.

«Какая-то несусветная тупость мелкого редактора на «Первом канале», и BlaBlaCar получает федеральное продвижение марки через интернет. Ирина Рейдер молодец. Умело воспользовалась тем, что она женщина», - заявил Олег Анисимов, эксперт, ведущий свой блокг в Twitter.

Напомним, что неприятная ситуация произошла с участием представителей программы «Доброе утро» на Первом канале. Редактор обратился к BlaBlaCar и договорился об интервью, однако как только стало известно, что в разговоре примет участие женщина, все договоренности отменили.

Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что к ней обратился редактор программы «Доброе утро» 24 апреля. По задумке, директор едет в такси рядом с водителем и рассказывает, как сэкономить на майские праздники. Представители BlaBlaCar согласились и начали обсуждать детали, но как только стало известно, что в видео примет участие женщина, «Первый канал» отказался сотрудничать, заявив: «Ой…. у вас же был замечательный парень».

Оказалось, что ранее BlaBlaCar руководил Алексей Лазоренко, но теперь на его место пришла женщина. Многие пользователи соцсети Twitter, комментируя этот инцидент, высказали мнение, что в рядах «Первого канала» есть сексисты.