РЖД угрожает сотрудникам тюрьмой за негативные комментарии в интернете

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Руководство Дальневосточных железных дорог отправило своим сотрудникам телеграмму, в которой крайне настойчиво просит их не публиковать информацию о работе службы.

Пользователь Pikabu фактически поставил себя под удар, выложив пост с фотографией телеграммы, которую послало своим сотрудникам руководство Дальневосточного филиала РЖД (ДВЖД). В ней работников железнодорожных служб просят перестать публиковать в интернете и передавать в СМИ информацию о РЖД.

Настойчивые просьбы сопровождаются угрозами привлечения к уголовной ответственности по статье 183 УК РФ — незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну. Ответственность, предусмотренная данной статьёй — это штраф или лишение свободы на срок до семи лет.

Публикация негативных комментариев о РЖД расценивается в сообщении руководства, как деятельность, наносящая вред имиджу компании. Это, конечно, так — чем больше пассажиры узнают подробностей о работе железнодорожных служб, тем меньше у них порой остаётся желания ездить на поездах. Но позволяет ли это главам компании фактически затыкать рот своим работникам? Ведь порой они пишут об адских условиях труда и неочевидной для пассажиров опасности.

Статья 183 не единственная, которой пригрозили рядовым железнодорожникам. Руководство РЖД, как это принято у полугосударственных компаний, решило приплести и террористическую угрозу. Как сказано в телеграмме, публикация сообщений с подробностями аварий может расцениваться как помощь террористам, из-за чего «стукачу» может грозить до 20 лет лишения свободы по статье 205.1 УК РФ — содействие террористической деятельности.

Будем надеяться, отважного пользователя Pikabu не объявят террористом за публикацию текста данной телеграммы. В противном случае, говорить о свободе слова в России будет возможно лишь с изрядной долей иронии.