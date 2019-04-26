Очередной дубль? Владимира Путина вновь заподозрили в использовании двойника

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Внимательных россиян насторожило изменение голоса Владимира Путина, во время его речи на тему выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей Украины.

Слухи о том, что у лидера России есть двойник, а может быть и не один – уже не редкость. Многие считают, что «настоящего» Путина ликвидировали ещё в начале нулевых, а страной управляет марионетка с внешностью Владимира Путина.

Теперь же поводом для возобновления домыслов такого рода послужило выступление президента России, на котором у него сильно изменился голос. Лидер страны стал говорить более низким голосом, могло показаться, что слёзы душат правителя. Пользователи сети прокомментировали ситуацию. Кто-то предположил, что Владимир Путин простыл, иные же высказались о том, что важные политические события озвучивает очередной двойник.

Слухи подобного рода подпитываются мнением россиян о жизни в стране. Высказываются о наличии у президента дублей обычно те граждане, по мнению которых с приходом Путина к власти жизнь в стране ухудшилась. Однако, есть и те, которые стараются трезво взглянуть на ситуацию в государстве, и с удовольствием отмечают позитивные изменения.

Публичная личность всегда остаётся в центре внимания народа – как почитателей, так и недоброжелателей, поэтому слухи о наличии у Путина его двойника, или вовсе другого человека у руля страны, будут давать о себе знать и в дальнейшем. Однако, не стоит забывать, что Владимир Путин уже не юнец, и проблемы со здоровьем ему не чужды. Вполне вероятно, что изменение голоса лидера страны обусловлено банальной простудой.