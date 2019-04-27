Строительство полигона для столичного мусора в Шиесе может обернуться кровавой бойней

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Обстановка на месте возведения огромной свалки в Шиесе накалена до предела. Доведённые до отчаяния жители Архангельской области заявили о своей готовности взяться за оружие.

Противостояние властей региона и народа, нежелающего складировать на своей земле тонны мусора из столицы, продолжается уже около 8 месяцев, и никто из противоборствующих сторон, судя по всему, не намерен сдаваться. Каждая из сторон преследует свою цель: власти региона, вероятно, борются за щедрое финансирование из Москвы, а жители региона - за экологическое благополучие своей земли. Однако, чем дольше тянется борьба больших денег московских инвесторов со здравым смыслом жителей Архангельской области, тем сильнее стираются грани дозволенного у участников конфликта.

В то время как областная администрация во главе с губернатором Орловым активно готовится к радушной встрече вагонов с ароматными отходами, доведённый до отчаяния народ уже планирует дать вооружённый отпор своим «врагам». Об этом протестующие откровенно поведали журналистам «Readovka.News».

Судя по всему, усиливающаяся в последние дни конфронтация протестующих со строителями и представителями правоохранительных органов может достигнуть своего пика и обернуться настоящей кровавой бойней.

Пока «жертвами» борьбы за благополучие Архангельской земли стали лишь сожжённые деревянные мосты, ведущие к железнодорожной станции Шиес. Именно через них строители доставляли на место будущей свалки тяжёлую технику. Также ранее местные власти, по данным журналистов, жаловались на обстрел строительной техники активистами. Однако попытка силового решения конфликта, к которой всё и идёт, может повлечь за собой уже человеческие жертвы.