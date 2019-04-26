«Училище или институт благородных девиц?»: россияне не встали на сторону курсантов ВДВ

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В сети бурно обсуждают приказ военного руководства снять традиционные голубые погоны с курсантов РГВВДКУ. Большая часть пользователей согласились с этим решением, впрочем, были и недовольные.

Напомним, 19 апреля в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище (РГВВДКУ) на построении перед курсантами был озвучен приказ, согласно которому они должны были заменить традиционные голубые погоны на зелёные, характерные для остальных типов сухопутных войск.

Курсанты, как и подобает военнослужащим, приказ выполнили. Однако, после этого они решили выразить своё недовольство неоднозначной акцией: возложили сорванные погоны к памятнику «отца ВДВ» Василию Маргелову.

В сети россияне двояко отнеслись к этой выходке. Так, большая часть пользователей популярного ресурса Pikabu выразили недоумение действиями курсантов: «Пафосная [поведение] какая-то. У вас там военное училище или институт благородных девиц?»

«Гордиться нужно не голубыми погонами и полосатой майкой, а профессионализмом и воинским умением. А внешние атрибуты это даже не вторично, это вообще дело десятое», - пишет другой пользователь, по его словам, служивший в ВДВ.

Как пишет другой «пикабушник», погоны вовсе не сняли, привели в соответствие с нынешним законодательством: «На фотографиях погоны еще советского периода, которые давно уже отменены в армии РФ». Если это правда, сложно не согласиться с предыдущими ораторами — традиции традициями, но армия должна быть стандартизированной.

Конечно, были и вставшие на сторону курсантов, но уже в меньшинстве. По большей части эти комментаторы, как и сами студенты училища, делают в риторике упор на якобы попранные обычаи. «В чью пустую голову приходят мысли о сломе традиций, устоявшихся десятилетиями?», - пишет пользователь сайта yaplakal.com