Жители Донбасса могут получить двойные пенсии после обретения гражданства РФ

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Граждане Донецкой и Луганской народных республиков после получения российских паспортов надеются на получение пенсий сразу от двух стран.

24 аперял Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. Часть населения этих областей, находящаяся в пенсионном возрасте, стала рассчитывать на получение как российских, так и украинских пенсий.

Хотя в МИД отметили, что это решение не является сигнальным или каким то знаковым - необходимость подобного уже давно назрела, условия жизни, которые обеспечил Киев проблемному региону, просто не оставляют выбора рядовому гражданину.

На территории бывшего СССР действует договоренность по пенсиям, которая территориально распределяет обязанность государств по обеспечнию пенсионеров. Поэтому было сделано уточнение, что пенсию жители Донбасса, даже с российскими паспортами, смогут получать только при переезде в РФ. Это, правда, создает сразу две проблемы: Киев часто задерживает или вовсе не выплачивает пенсии на Донбассе, а также то, что вероятно вскоре появятся схемы по получению сразу двух пенсий. Учитывая слабый уровень организации бюрократического аппарата на Донбассе и большое количество ошибок, допускаемых в органах власти, вполне возможна ситуация, в которой даже переехавший гражданин будет номинально числится в обеих странах и получать двойные пенсии.

Однако, все эти схемы все равно не отменяют того факта, что упрощенный порядок был давно нужен региону, это нововведение может помочь многим выбраться из той сложной ситуации, в которой они оказались благодаря гражданской войне.



