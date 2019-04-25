Дети под угрозой: Из-за возможной эпидемии кори в Петербурге массово прививают школьников

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Возможная ошибка врачей может перерасти в настоящую эпидемию.

Представители районной администрации Калининского района Санкт-Петербурга рассказали о начавшейся массовой вакцинации учеников в школе №100. Там еще на прошлой неделе сообщили о госпитализированном из-за заболевания корью ребенке. Однако, проблему решили исправлять почему-то только сейчас.

Возможная ошибка врачей может перерасти в настоящую эпидемию, однако проблему пытаются искоренить, потому массово прививают школьников. На данный момент зараженная корью изолирована от прочих школьников, потому пока о возможной эпидемии заболевания в Петербурге пока молчат, потому говорить, что дети под угрозой пока еще рано.

Проверка была проведена в отношении трех сотен жильцов. Помимо того, что вакцинируют школьников, прививки получили более 77 взрослых, которые, по всей видимости, так или иначе контактировали с ребенком. Вызывает вопросы лишь упомянутое выше врачебное «попустительство», ведь вместо кори школьнице диагностировали ОРВИ, что само по себе ставит вопрос о профессионализме тамошних медиков.

Справедливости ради, следует упомянуть и о так называемых «антипрививочниках», которых эксперты называют одной из вероятных причин, по которой в России и за рубежом произошла эпидемия заболевания корью. Ситуация находится на постоянном контроле Роспотребнадзора, потому до уровня эпидемии заболевание дойти не должно.