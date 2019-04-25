Навальнята-вредители: Протест рязанских курсантов мог произойти на волне модных политических течений

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Перед тем, как действовать, будущим профессиональным военным следовало бы подумать.

25 апреля из Рязани пришли грустные новости. Там курсанты Высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) возложили к памятнику генералу Василию Маргелову новые погоны зелёного цвета. Ранее сообщалось, что именно их выдадут курсантам вместо привычных голубых.

Но уже вскоре выяснилось, что замена погонов произошла планово, да и то только на летней форме для полевых учений. Сделано это в целях маскировки: голубые погоны и береты, которыми так гордятся в ВДВ уже многие годы, слишком заметны врагу на земле, поэтому подобная мера безопасности исключительно ситуативная.

Случай прокомментировал глава Госдумы по обороне и генерал-полковник в отставке Владимир Шаманов, сказав, что другие виды формы сохранят характерные голубые элементы ВДВ.

Очевидно, что версию сохранности собственной жизни гордые ВДВшники-вредители не учли. А ведь именно она напрашивается первой, когда речь заходит о главной задаче зелёной формы военных. Возможно, протест курсантов возник не на пустом месте, а на волне пропаганды интернет-политиков. Сегодня молодёжь с удовольствием приобщается к разного рода сомнительным, оппозиционным политическим течениям.

Лидером одного из таких давно является Алексей Навальный. Он уже навёл шороху среди военных прошлогодним расследовании о «картошечке в Росгвардии» и директоре Викторе Золотове. Курсанты РВВДКУ, вероятно, захотели отличиться, защитив свои права и традиции ВДВ. Ведь именно об этом оппозиционер вещает своей армии навальнят – защищать себя по поводу и без. Цель хорошая, но способы хромают. К сожалению, пока последователи Навального научились только распознавать опасные для себя ситуации, а не анализировать их.