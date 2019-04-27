Бригада скорой помощи посетила голодающего жителя Ступино

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Житель Ступино (Московская область) Константин Фокин пытается бороться с произволом местных депутатов. Они не соблюдают статью 15 Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ, согласно которой должны допускать на свои заседания жителей. Фокин попытался попасть на такое заседание в декабре 2016 года, но парламентарии вызвали полицию и запретили ему посещать зал. В апреле 2017 года суд признал запрет незаконным, но депутаты закрывают глаза на это постановление. Дошло до того, что в июне 2017 года охранники применили к Фокину силу.

20 февраля 2019 года, после того, как на «расширенное» заседание Совета вновь не допустили граждан, Константин Фокин начал серию ежедневных одиночных пикетов. 8 апреля он установил палатку на площади перед зданием администрации и приступил к голодовке с целью привлечь внимание властей к ситуации. 23 апреля мужчину посетила бригада скорой помощи. Ее сотрудники диагностировали недомогание по причине недостаточного поступления веществ, необходимых для поддержания гомеостаза, иными словами – голодания. Константин ощущает поддержку ступинцев и журналистов, но реакции от совета депутатов пока нет.

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