«Кривизна в пределах допуска»: Городские власти Саратова игнорируют волнистые рельсы трамвайных путей

Сегодня, 13:34

В сети появились фото аварийных трамвайных линий, по которым движется городской транспорт.

На сайте Pikabu пользователь из Саратова выложил пост, в котором рассказал, что власти города планируют в кратчайшие сроки запустить скоростной трамвай. И, вроде, все хорошо - перспектива прекрасна. Если бы не фото нынешних саратовских трамвайных путей, которые он оставил под своим месседжем.

Сказать, что рельсы кривые — это не сказать ничего. Они, буквально, бросают вызов всем законам физики, подтверждая, что трамвай транспорт не только наземный, но и морской, так как он умудряется ездить по волнистым (в прямом смысле слова) рельсам.

За три последних дня пользователи сайта оставили около 500 комментариев под постом. Некоторые были поражены увиденным, до последнего надеясь, что это не суровая российская реальность, а простой фотошоп.

Другие узнали в славных пейзажах Саратова свои города с подобными «пьяными» рельсами.

Без шуток и сарказма тоже не обошлось.

А если серьезно, почему городские власти Саратова игнорируют волнистые рельсы? Руки не доходят или «Кривизна в пределах допуска», как иронично подметили пользователи в комментариях? Ведь подобное аварийное состояние трамвайных путей может привести к страшным последствиям. Остается надеяться, что перед тем как запускать скоростной трамвай, местные чиновники догадаются обновить старые трамвайные линии.