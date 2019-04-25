Будущие жертвы коллекторов: Самыми частыми клиентами микрозаймовых контор оказалась молодежь

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Молодые люди, по всей видимости, даже не задумываются о серьезных последствиях займов.

Весьма неожиданные результаты представил накануне социальный опрос. Оказалось, что самыми частыми клиентами микрозаймовых контор оказалась молодежь. Несмотря на то, что все считали, что подобные организации рассчитаны, прежде всего, на доверчивые категории граждан, вроде пенсионеров, все оказалось совершенно иначе. Будущие жертвы коллекторов оказались куда моложе.

К сожалению, данная ситуация говорит о том, что молодежь в России явно не зарабатывает достаточного количества денег для удовлетворения своих нужд. Помимо этого, стоит учитывать, что запросы у граждан соответствующей возвратной категории куда выше, чем у старшего поколения, потому у многих из них создается необходимость обращаться в конторы, связанные с микрозаймами. Наиболее распространенной оказалась аудитория в возрасте от 25 до 30 лет.

Сценарий в данном случае довольно очевидный. Отдуваются за неудачных кредиторов в результате их родители и родственники. Подрастающие и еще набирающиеся опыта молодые люди с легкостью берут кредиты, а вот как их отдавать, они не знают, а потому финансовая ответственность по итогу ложится на их родителей.

Аналитики организации «Робот Займера» отметили, что молодежь является самым потребительски активным населением. В общем массиве увеличение подобной аудитории повышает и соответствующие финансовые запросы, что и создает на рынке соответствующий спрос.