Ничему не учится: Ростелеком не дает клиентам избавиться от подключенных втихаря услуг – очевидец

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Повышение платы за оборудование и навязывание ненужных пакетов поставило в тупик взбешенного россиянина.

Россиянин стал очевидцем беспредела известной в РФ телекоммуникационной компании. Мужчина, по его словам, получил от Ростелекома «подарок» - подключение пакета «Легкий-Промо». Он предполагает оплату телеканалов, хотя россиянин использует только интернет, а телевизор интересует его в последнюю очередь. Но, если верить его словам, Ростелеком тоже не заботит наличие или отсутствие у клиента телевизора – подключили «на всякий случай». По словам очевидца, такая неожиданность от Ростелекома может настичь тех, у кого абонентская плата выше 500 рублей.

Мужчина поделился, что новый пакет услуг позиционируют как бесплатный, однако это только на год. По истечении срока Ростелеком, если верить рассказу клиента, будет требовать 350 рублей ежемесячно. Похоже, герой истории может вовсе попрощаться с Ростелекомом из-за такой навязчивости. Кроме того, расходов на их услуги мужчине и так хватает: он посетовал на повышение цен на оборудование Ростелекома на 150% в его конкретном случае.

Последней каплей для уже взбешенного клиента стало то, что Ростелеком не дает клиентам избавиться от подключенных втихаря услуг. Попытки вежливо обсудить якобы навязанную услугу с колл-центром не увенчались успехом. Менеджеры сообщают, что отключение в этом случае не предусмотрено и бросают трубку, рассказывает россиянин. Очевидец вынужден принять ненужный ему пакет «Легкий-Промо».

К большому сожалению для Ростелекома, жалобами на их работу всемирная сеть уже заполнена до краёв. Если верить рассказу очевидца, через год его ожидают лишние расходы за то, чем он даже не пользуется. Вероятно, не все негативные отзывы о Ростелекоме имеют под собой основания. Однако их общее количество наталкивает на определенные мысли будущих клиентов. Похоже, Ростелеком ничему не учится, ведь в сети уже предрекают повторную волну отключений. Россияне сообщают, что вместо улучшения обслуживания Ростелеком в таких ситуациях просто пускает в бой менеджеров для «холодного» обзвона. Такой шаг заканчивается еще большими жалобами, ведь сотрудники компании докучают своими предложениями даже бывшим клиентам.