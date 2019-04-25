Таксист-маньяк. Пассажирка «Ситимобил» обвинила водителя в нападении

Сегодня, 10:11

Иронично, что после ужасающего инцидента техподдержка службы предложила клиентке компенсацию в виде одиннадцати рублей бонусами. Отзыв о случившемся пассажирка выложила в интернет.

По словам клиентки «Ситимобил», гнев водителя вызвала просьба подъехать от пункта вызова к новому месту. Пассажирка, представившаяся как «Карамель», не сообщает, вызвала ли она автомобиль к неправильному месту по своей ошибке или же это была проблема со стороны оператора.

Уже после того, как таксист отвёз «Карамель» и её подругу к дому, клиентка указала водителю на неосторожное поведение на дорогое, на что перевозчик в грубой форме ответил им: «А Вы кто? Вы меня назвали копеечным, испортили мне настроение», после чего начал «крыть матом» и швырнул сдачу в лицо пассажиркам, причём не всю.

В ответ на столь хамское поведение Карамель с подругой покинули автомобиль, громко хлопнув дверью. По всей видимости, это ещё больше разозлило неадекватного водителя, из-за чего он выскочил из машины и схватил камень, угрожая убийством. Успокоить таксиста смогла только ответная угроза стеклянной бутылкой минералки, которая была в руках у одной из пассажирок.

Уже дома Карамель написала в поддержку «Ситимобил», которая предложила за инцидент компенсацию. Одиннадцать рублей бонусами, которые можно потратить только на заказ такси – вот достойное возмещение морального вреда за столь жуткое происшествие, по мнению компании «Ситимобил».

Конечно, всё вышесказанное основано на отзыве клиентки, который может быть очень однобок. Возможно, пассажирки сами вели себя крайне грубо и неприлично, что и вызвало такую реакцию перевозчика. Однако, в любом случае, выскакивать из машины и угрожать пассажирам камнями – поведение явно достойное скорее неадекватного таксиста-маньяка из кино, нежели нормального водителя из хорошей компании.