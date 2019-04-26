Зато без опыта берут. «Почта России» нанимает на работу неграмотных сотрудников

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Отсутствием базовых знаний правил русского языка отличились сотрудники одного из отделений «Почты России» в Санкт-Петербурге.

«Почта России» вновь «радует» россиян и новый дарит повод для обсуждений. Так, недавно житель Санкт-Петербурга усомнился в наличии аттестатов о среднем школьном образовании у работников «Почты России» после того, как наткнулся на одно весьма занимательное «объявление», написанное от руки и закреплённое на входной двери отделения.

«Почта откроеться в 9:00» - услужливо сообщают сотрудники почтового отделения в культурной столице клиентам, в чём нельзя их упрекнуть. Однако грамотность этих работников, которые, по всей видимости, пропустили школьный урок правописания глаголов, оставляет желать лучшего.

Впрочем, не знакомы некоторые сотрудники, видимо, и с правописанием имён собственных. Так, по словам посетительницы другого отделения почты, с лёгкой руки одного такого сотрудника «Полякова Любовь Леонидовна» запросто превращается в «Лидов Л.». При этом, как отмечает Любовь, убедить после этого оператора в том, что «Лидов Л.» - это всё же она, не так просто.

По мнению внимательного посетителя из Санкт-Петербурга, подобная безграмотность среди персонала компании может быть связана с невысокими критериями отбора. Более того, именно с этой стороной кадрового вопроса компании могут быть связаны многочисленные ошибки со стороны организации, когда, например, почтовые отправления «по странному стечению обстоятельств» оказываются в совершенно других городах, а иногда и вовсе по ошибке выдаются посторонним людям.

Примечательно, что одним из немногих плюсов работы в «Почте России» некоторые работники считают простое трудоустройство «без опыта и образования». Сложно сказать, идёт ли речь о необязательности наличия высшего образования или среднего, но в данных случаях уровень грамотности персонала указывает именно на второй вариант.

Стоит отметить, что столь прискорбная ситуация характерна далеко не для всех отделений «Почты России» и зависит, судя по всему, от грамотности руководителей в каждом из них. Впрочем системный характер критики, которой население вновь и вновь подвергает почтового оператора, определенно говорит о том, что «Почте России» нужны серьезные внутренние реформы.