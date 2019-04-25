Таксисты из списка Forbes. Водителей «Ситимобил» уличили в нечестных методах обогащения

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Forbes опубликовал номер со списком богатейших предпринимателей России. В него в качестве рекламы попали и несколько водителей службы такси «Ситимобил». Однако, судя по отзывам в сети, методы их заработка сложно назвать честными.

«Ситимобил» выкупил полосу в Forbes и разместил там рекламу в тему номера со списком своих самых успешных водителей. По словам главы пресс-службы фирмы Георгия Лобушкина, все имена, фотографии и зарплаты таксистов реальны.

Первую строчку в списке богатейших таксистов «Ситимобил» занимает некий Урматбек с зарплатой в 236 тыс. рублей. Действительно достойная зарплата для таксиста, если не сказать заоблачная.

Эту цифру моментально подвергли анализу пользователи сети. На популярном ресурсе для водителей такси taxopark.com путём несложных расчётов на основе тарифов «Ситимобил» сделали вывод, что для заработка такого количества денег Ураматбек должен работать около 80% времени, без учёта сна и обеда. То есть, фактически этот таксист должен буквально жить за рулём, спать по 5 часов в день и вообще не есть.

Согласитесь, сложно представить такого супер-водителя в реальной жизни, однако в самой компании утверждают, что все цифры реальны. Значит, таксисты из списка должны каким-то образом зарабатывать за то же время, что и остальные трудолюбивые перевозчики, намного больше.

Отзывы из интернета о работе «Ситимобил» позволяют понять, каким же образом им это удаётся. По словам анонимных пользователей на irecommend.ru и taxovik.ru, многие водители пользуются тем, что итоговая стоимость поездки зависит от проведённого в дороге времени и специально едут очень медленно, либо «собирая» по пути все возможные пробки.

Также распространённой схемой является смена тарифа с «эконома» на «бизнес» без ведома клиента, несмотря на то что класс поездки выбирает пассажир. Каким образам это удаётся делать водителям - неизвестно. В дело, вероятно, идут некие изъяны в работе электронных систем заказ такси.

Естественно, такое отношение отпугивает многих клиентов, но судя по количеству рекламы «Ситимобил», мелькающей в соцсетях и СМИ, компания решила компенсировать отток клиентов агрессивным маркетингом. По всей видимости, у них получается.