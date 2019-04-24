В Якутии гимназистов заразили кишечной инфекцией: следователи завели уголовное дело

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Якутские следователи возбудили уголовное дело по факту некачественного оказания услуг в столовой Мюрюнской юношеской гимназии. Одиннадцать учащихся обратились в больницу с признаками кишечной инфекции.

Школьники 17 апреля пообедали в столовой, а ночью у них проявились первые признаки заболевания: головная боль, тошнота и рвота. Пострадавших детей госпитализировали. Сейчас их жизни и здоровью ничто не угрожает. Состояние, как сообщили врачи, стабильное.

В столовой гимназии прошла проверка. Следователи изъяли журналы дневного рациона, взяли образцы пищи и воды, осмотрели помещение столовой. Источник кишечной инфекции пока неизвестен.

Повышенное внимание к системе организации детского питания связано с московским инцидентом. В конце прошлого года в нескольких столичных детских садах малыши заболели кишечной инфекцией.

Проверка Роспотребнадзора установила источник заражения – им стала продукция липецкого предприятия «ЧаплыгинМолоко». После обнародования результатов проверки комбинат питания «Конкорд» петербургского бизнесмена Евгения Пригожина разорвал контракт с этим поставщиком.