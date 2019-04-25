Имена учителей информатики, победивших в олимпиаде, назовут на пресс-конференции Департамента образования и науки Москвы

Сегодня, 08:09

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, 25 апреля в 15.30 состоится пресс-конференция, где назовут лучших учителей информатики. Торжественное награждение и подведение итогов олимпиады «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка – 2019» пройдет в Департаменте образования и науки столицы.

Также позвучит информация, чем нынешние испытания для учителей отличались от предыдущих и как нужно изменить принцип преподавания, чтобы отвечать требованиям высоких технологий. В пресс-конференции примет участие директор Московского центра технологической модернизации образования Марианна Лебедева, победители олимпиады прошлого года, представители издательства «Просвещение». После пресс-конференции пройдет селекторное совещание с Исааком Калиной, глава ведомства ответит на вопросы представителей СМИ.







