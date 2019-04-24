Правила одни для всех. Московские «скорые» могут прекратить ездить на вызовы к умирающим

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Спеша на помощь умирающим пациентам, водители иногда паркуются где придется, и получают за это штраф, - гласят рассказы в сети.

С тем фактом, что кареты скорой помощи могут ездить на красный свет светофора, если едут по вызову, сотрудники ГИБДД смирились. Однако, как оказалось, есть еще один повод предъявить претензии спецмашинам – парковка в неположенном месте. А в Москве найти карету скорой помощи, которая припарковалась не по правилам, очень легко. И в самом деле, когда бригада спешит на срочный вызов, к умирающему пациенту, парковаться приходится на любом свободном клочке, ведь зачастую их места на стоянке занимают другие «нуждающиеся» машины.

Когда водители за неимением места и времени паркуются в неположенном месте, дорожная полиция срабатывает намного оперативнее, чем тогда, когда нужно оштрафовать водителей легковушек, которым лень загнать своего железного коня в гараж. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что иногда «скорые» паркуются прямо на проезжей части, но у них для этого оказываются веские основания. Поэтому вполне вероятно, что московские спецмашины, в том числе и «скорые» могут прекратить ездить на вызовы к умирающим, чтобы не платить штрафы за парковку.

Правила, безусловно, одни для всех, но, когда речь идет о жизни человека, можно сделать исключение. Между тем, все больше поступает жалоб на то, что врачи не слишком стремятся выполнять свои служебные обязанности. Если судить по данной ситуации, отсутствие профессионального рвения даже нельзя поставить медикам в укор. Московские доктора призывают столичную администрацию решить эту проблему, ведь иначе водители вместо спасения людей, будут думать лишь о том, как бы не попасть под очередной штраф.