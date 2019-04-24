«До сих пор не отошла»: Россиянка предпочла РЖД авиа-перелет из-за «космических» цен на билеты

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Россияне восторгаются новыми роскошными купе, однако новые цены на билеты могут заставить их полюбить перелеты.

Выбор подходящего транспорта из Санкт-Петербурга в Москву теперь поставит граждан РФ в тупик. На днях россиянка предпочла РЖД авиа-перелет из-за «космических» цен на билеты. Женщина поделилась в Twitter скриншотом с известного сайта по покупке билетов. Как видно, скоростной «Сапсан» из северной столицы в Москву теперь обойдется в 17 088 рублей. «До сих пор не отошла», - описывает свое возмущение россиянка.

Женщина пишет, что такая цена вынуждает ее воспользоваться самолетом, якобы это быстрее и дешевле. Действительно, РЖД явно не подумали о таком повороте событий, когда повышали стоимость билетов. Например, если вопрос поездки стоит остро для человека, он скорее доберется эконом-классом менее чем за 5000 рублей. Из северной столицы в Москву в таком случае пропадает потребность платить РЖД 17 тыс. рублей за 4 часа в пути.

Как известно, РЖД представили вниманию людей новые купе со всеми удобствами. Вскоре прямо в пути можно будет принять душ, воспользоваться микроволновой печью и отдохнуть в новеньком отремонтированном вагоне. Однако не повысились ли цены у РЖД как раз из-за таких дорогостоящих нововведений? Возможно, компания таким образом хочет «отбить» средства, ушедшие на роскошные купе. Россиянам свойственно тщательно следить за своими расходами, как говорится, копейка рубль бережет. Поэтому большому количеству людей по-прежнему будет важнее добраться до места дешево и быстро, чем долго и роскошно. Услуги авиакомпаний точно не потеряют прибыль на фоне таких изменений в РЖД. А фанатам поездов лучше морально подготовить себя и свой кошелек к путешествиям.