Примадонна распада: Пугачеву окрестили «символом гибели России» - народ согласился

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Блогер «поздравил» Аллу Борисовну с юбилеем безжалостной критикой, а россияне разделили его мнение.

Роль Пугачевой для российского общества сложно переоценить, учитывая то, что именно ее считают «самой народной» певицей РФ. Однако, уже несколько лет к ряду в ее сторону постоянно звучит критика со стороны прессы и общественности. Вот и блогер Максим Шевченко сразу после юбилейного концерта певицы в Кремле высказался, почему считает Пугачеву «Примадонной распада». Несмотря на то, что говорил он и о певице, и обо всем ее окружении в крайне жестком ключе, народ с ним, практически по всем пунктам, согласился. В результате, совместно с блогером пользователи окрестили Пугачеву «символом гибели России».

В провокационном ролике Шевченко очень много говорит о былых заслугах Аллы Пугачевой, отмечая, что «великой» она была в свои ранние годы, а уже с конца 80-х – начала 90-х годов прошлого века начала превращаться в совсем другую певицу.

«Постепенно в ее творчестве просыпается кабак. Абсолютно мещанские, убогие интонации», - утверждает в своем видео блогер, пытаясь охарактеризовать метаморфозы Аллы Борисовны.

По мнению Шевченко, Пугачева со временем попросту стала отвечать на запросы публики, потому и изменилась, по его мнению, в худшую сторону. Однако, в последнее время певица и вовсе кажется ему «пропагандистом разврата и растления нации». В частности, он упоминает ее браки с Филиппом Киркоровым и Максимом Галкиным, а также какое влияние это оказывает на народ.

«Пугачева - это также символ падения нравственности», «Достали куклу Аллу из нафталинового чулана и никак не спрячут», «Такая щемящая больная правда! Всё верно, та Алла была совсем другой, сейчас - это шабаш, всё в точку», - отметила публика, среди которой даже не нашлось тех, кто поддержал бы Аллу Борисовну.