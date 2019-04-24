Споили и подменили счёт? Рюмочную Григория Лепса заподозрили в одурачивании нетрезвых клиентов

Сегодня, 16:00

Метаморфозы происходят в московском заведении певца уже долгое время.

Рюмочная Лепса с певучим названием «Рюмка водки» заманивает посетителей несколькими деталями рекламы. Мало того, что любящему Сталина жителю России (по данным «Левада-Центра») предлагают провести время в атмосфере СССР, так и цены вполне себе ничего. Например, средний чек скромной компании – 1000 рублей, а щедрого индивидуального посетителя – 500 рублей.

На самом деле не всё так безоблачно в «Рюмке водки», как советское прошлое. Так, один из посетителей заметил, что его чек содержал цены на позиции меню, отличающиеся от оных в самом меню. Разница при стандартном заказе небольшая, но вкупе за день сумма вырисовывается приличная. Разумеется, при условии полной посадки.

Зарабатывает Лепс в рюмочной и «скупостью», если верить отзывам. Как отмечают те же посетители, цены на закуски держатся на уровне средних по Москве, но их веса не хватит, чтобы закусить стопку хреновухи. Кстати, меню, опубликованное на сайте заведения, не содержит вес выхода блюд, что является нарушением правил составления карт меню.

Вероятно, в этом и кроется хитрость «Рюмки водки». Делая ставку на алкоголь, заведение может не всегда придерживается условий хранения пищевых продуктов или тех же настоек, которые иногда подаются тёплыми. Делаться это может не только по неосторожности, но и с целью «споить» привлекательного клиента, а мизерные порции, которые, к тому же, не всегда получают похвальные отзывы от посетителей, просто отбивают желание часто закусывать. Так, тёплый спирт сильнее «бьёт» в голову, и человек готов заказывать ещё и ещё.

На этапе оплаты можно допустить одурачивание нетрезвого клиента подменой счёта, обосновывая правоту заведения невнимательностью или неосмотрительностью самого человека и «временным» несовершенством меню. В этом рюмочную Григория Лепса клиентам позволяет заподозрить серия гневных отзывов по теме. Впрочем, похвала от довольных посетителей появляется в Сети даже чаще, что оставляет надежду на учёт и исправление своих ошибок руководством питейного заведения.