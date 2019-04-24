Полный неадекват. Водитель «Яндекс.Такси» обматерил пассажира, «случайно» отменив заказ

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Служба уже разбирается в случившемся инциденте.

Два дня назад в сети появился новый гневный комментарий от пользователя Тwitter в адрес службы «Яндекс.Такси». Автор поста пожаловался, что таксист «случайно» нажал кнопку отмены заказа как только он сел в машину. Но вместо того, чтобы извиниться перед пассажиром за доставленные неудобства, водитель повел себя как полный неадекват — стал орать матом, и в довершение всего, грубо «послал» молодого человека. А после сказанного, потребовал, чтобы клиент самостоятельно вызвал машину повторно.

Весь спектр возникших эмоций молодой человек вложил в свое сообщение, которое опубликовал в Тwitter. Под гневным постом не заставила себя ждать реакция официального аккаунта «Яндекс.Такси». Пользователю порекомендовали сразу сообщать о «таких грубых водителях» в службу техподдержки приложения, уверив, что готовы все проверять и пресекать нарушения.

Создатели сервиса, похоже, серьезно намерены держать марку, корректируя и совершенствуя работу компании. Ведь помимо негативных отзывов в сети стали публиковать и хвалебные отклики.

Так, например, пассажир рассказал, что перед поездкой в аэропорту Шереметьево водитель предложил ему бутылку воды и конфеты. «Вот это сервис, вот это подход к работе!» - восторженно прокомментировал клиент.

Как говориться, через тернии к звездам. Стоит надеяться, что в скором времени «Яндекс.Такси» преодолеет свои тернии и сможет достичь новых высот в сфере пассажирских перевозок.