Энурез или дырка в потолке?: Желтая лужа в «Почте России» разогнала посетителей

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Появившееся в сети фото может показывать, насколько плачевно обстоят дела у главного оператора страны.

Весьма странная фотография, на которой изображено пустое отделение «Почты России» появилось накануне в сети. На одном из выставленных в ряд стульев можно увидеть желтую лужу, которая, вероятно, и разогнала посетителей, которые подумали, что соответствующая жидкость – результат чьего-то энуреза. Проблема, однако, может обстоять вовсе не в такой досадной случайности. Несмотря на то, что публика в комментариях тут же начала говорить о том, что кто-то справил малую нужду прямо на почте, к правде это, имеет незначительное отношение.

Вероятно, виной появившейся на стуле и на полу жидкости является дырка в потолке, которую представители «Почты России» залатывать не стали, что и привело к «потопу». Желтую лужу можно объяснить тем, что в потолке могут проходить технические трубы, с которых и натекает жидкость соответствующего цвета. Представить, что кто-то из посетителей действительно справил малую нужду прямо в отделении, крайне сложно, но то, что «почтальоны» не стали ничего делать с протекающим потолком, уже больше похоже на правду.

На просторах соцсетей можно найти различные записи, на которых видно, что новые почтовые ящики уже покрыты коррозией, а у некоторых отделений и вовсе разбросаны внушительные кучи мусора. Все это создает тот самый образ «Почты России», в которой, вероятно, отказываются работать «на качество», потому оставляют все как есть, в духе знаменитой фразы: «И так сойдет!».