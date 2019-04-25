В минус под проценты. Тинькофф принуждает клиентов к овердрафту по прошлому примеру Сбербанка?

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Дебетовые карты «моментально» превратились в «кредитные», о чем многие клиенты Тинькофф-банка узнают слишком поздно и теряют кровно заработанные, - по стопам Сбербанка?

Карты на «особых» условиях получили множество клиентов крупнейших российских банков, в том числе таких как Тинькофф и Сбербанк. Выдача «особых» дебетовых карт, из-за которых клиенты теряют деньги и остаются должниками, начала происходить «невесть, когда». Из-за финансовой неграмотности многих держателей карт банки могли успеть неплохо подзаработать, превратив своих клиентов в должников, благодаря системе «овердрафт».

Овердрафт - кредитование банком расчётного счёта клиента, или, если проще, возможность уйти в минус по карте под проценты, когда на ней недостаточно средств.

В Сбербанке ситуация начала проясняться еще в конце 2017 года из-за банальной ошибки в мобильном приложении и в сервисе «Сбербанк Онлайн» – приложение и сайт начали показывать все карты как овердрафтные, вместо дебетовых, что спровоцировало огромное количество жалоб, поскольку на систему «овердрафт» необходимо заключать отдельное соглашение под подпись самого клиента.

Ошибка была исправлена, однако, благодаря ней, выяснилось, что у многих клиентов действительно стояла эта система, причем без их соглашения.

Ситуация повторилась и с «желтым гигантом». Один из «пострадавших» рассказал, что оформил себе карту Тинькофф Black ради выгодных условий, описываемых в рекламе. Однако по пришествию некоторого времени, он узнал, что довольно долго оплачивал с карты себе в минус – деньги уходили, уведомление не приходило. По рассказам пользователя, минус накопился значительный и ему пришлось звонить в колл-центр.

Потребовав объяснений, по какой причине у него овердрафт на карте, ему сказали, что эта система подключается автоматически, что на нее не требуется дополнительных соглашений. Но, насколько известно, овердрафт, как и любой вид кредитования, требует письменного согласия клиента.

На вопрос о сроках погашения, ему ответили, что нет установленных сроков, однако получилось в итоге так, что прошествии «некоего льготного периода», помимо общего долга, ему выписали и весьма внушительные проценты.

Неизветсно, чья же вина больше – банка, который не поставил клиента в известность о «принудительном» овердрафте и подключил без его ведома, или же клиент, который не просмотрел документ, который подписывал при получении карты.