Кремль вместо «Дома-2»: Собчак поможет Бузовой начать политическую карьеру

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Бузова уже неоднократно говорила о своем будущем в кресле политика и, по всей видимости, теперь решила это воплотить.

Все были немало удивлены, когда накануне Ксения Собчак появилась на лобном месте и сделала фотографию в обнимку с Ольгой Бузовой. В комментариях тут же начались различные «подколы» от хейтеров по этому поводу, однако, никто не решил посмотреть на ситуацию глубже, ведь Ксения Анатольевна явно пришла на шоу неспроста и точно не планирует возвращаться в мир реалити.

Вероятно, Собчак поможет Бузовой с ее политической карьерой, ведь это последняя вершина, которая Ольге еще не покорилась. Не стоит исключать, что ради этого она может завязать и с музыкальной карьерой, потому что, на сегодняшний день, она, скорее всего, достигла в ней всех поставленных целей. Именно поэтому Кремль вместо «Дома-2» для Ольги звучит, как вполне достойная альтернатива, учитывая то, что сама ведущая неоднократно говорила о том, что подумывает о политике и даже выказывала уверенность в том, что ее выберут.

Собчак же, в свою очередь, понимает, что после не самой успешной попытки стать президентом, она уже не сможет попасть в заветное кресло главнокомандующего. Тем не менее, иметь «ученицу» вроде Бузовой, которую она выучит и покажет всю политическую схему, для нее, наверняка, весьма хитроумный план.

Пока что ни одна из девушек не сделала конкретных заявлений по поводу того, зачем же они встретились на лобном месте. Однако, предположение о том, что Собчак поможет Бузовой начать политическую карьеру и займет место в ее команде, звучит более чем логично.К слову, писатель Александр Молчанов также допускает появление Ольги в политике, более того, он уверен, что пока еще поп-дива проявит себя лучше Ксении. Вероятно, вскоре мы станем свидетелями появления «российского Зеленского».