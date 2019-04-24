Слежка от ВТБ? Клиент банка пожаловался на обязательные условия компании

Сегодня, 09:23

Клиент банка ВТБ выразил недовольство в сторону условий получения кредита. По его словам сотрудники банка могут в любой момент отследить местонахождение потребителя.

На сегодняшний день, ни для кого не является удивительным оставить свой номер телефона и другие личные данные, скажем, в магазине косметики или салоне красоты. Однако при оформлении кредитов и ипотек подобные вопросы вызывают негодование. В соцсетях и различных развлекательных сайтах россияне все чаще стали оставлять недовольные комментарии по этому поводу.

Эксперты решили вникнуть в этот вопрос, и внести ясность в массы. Специалисты решили разобрать насущную проблему на основании истории одного из пользователей сайта «pikabu». В этой статье молодой человек повествует о своем походе в ВТБ банк для того, чтобы взять кредит. Его очень порадовало обслуживание и компетентность оператора, но кое-что ввело в заблуждение. Когда все документы были оформлены, заключительным этапом было подписание еще одного. Это был дополнительный бланк согласия на обработку данных из ПФР, налоговой, кредитной истории и на обработку данных о местонахождении абонентского оборудования, сведений об идентификаторах оборудования.

Иными словами, у банка есть официальный доступ ко всем операторам сотовой связи в России, для того, чтобы отследить ваше местонахождение в данный момент времени, это будто бы некая слежка от ВТБ. Так как в законодательные проекты очень часто вносятся различные поправки, следовать этим правилам приходится всем. В случае если сотрудник банка по каким-либо причинам нарушит свои обязательства, он понесет за это наказание. Однако не стоит бояться подписывать такие документы, потому что, скорее всего до этого дело даже не дойдет. Ко всему прочему, в таких бланках всегда предоставляется выбор о согласии или несогласии на обработку каких-либо данных.