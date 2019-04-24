«А куда деваться?»: Пассажир рассказал, что сотрудники «Аэрофлот» не знают значения слова «сервис»

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«Аэрофлот» продолжает огорчать своих клиентов задержками рейсов и отсутствием предоставления условий для ожидания следующего возможного вылета, оставляя пассажиров томиться в ожидании в аэропорту в течении целого дня.

Ежедневно в сеть попадают жалобы от клиентов авиакомпании «Аэрофлот», несущими единый посыл «сотрудники компании не знают, что такое сервис». Так один из пользователей Instagram добавил видео, в котором он рассказывает о полном отсутствии хвалённой клиентоориентированности авиакомпании.

Вылет этого пассажира должен был состояться в 6 утра из Москвы, однако он был перенесён на 17:45 с выдачей талона на 1000 рублей, который подразумевает оплату питания на территории аэропорта. При том, что этот талон действителен далеко не во всех кафе, а только в определённых, где в соответствии с аэропортовскими ценами вряд ли удастся приобрести и завтрак, и обед, и ужин.

При вопросе о предоставлении гостиницы сотрудники объявили о том, что мест в гостиницах нет, из чего следует, что в таком случае ожидание придётся провести в аэропорту. Пассажиром был задан вопрос «А куда деваться?», на что один «сотрудник-хамло» ему ответил: «Если вам что-то не нравится, то можете сдать билет».

Со слов молодого человека, похожая ситуация с «Аэрофлотом» уже происходила с ним при вылете из Сочи, где ему также было отказано в предоставлении места расположения на сутки при переносе перелёта. Оповещения за несколько часов до вылета, также не было.

«Кажется, что «Аэрофлот» слышал про сервис только из Интернета», - с негодованием комментируют ситуацию пользователи Inatagram.