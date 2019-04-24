Побег из Берлина: ФБР США рассекретило документы о бегстве Адольфа Гитлера в Аргентину

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Федеральное бюро расследований рассекретило часть своих архивов, посвящённых работе американской контрразведки в 1940-е годы. Как выяснилось из данных документов, на протяжении почти 15 лет после окончания Второй Мировой войны американские спецслужбы разыскивали германского лидера Адольфа Гитлера в Аргентине.

В самом конце Второй Мировой войны у руководства стран Антигитлеровской коалиции – СССР, Великобритании, Франции и США возникла идея международного трибунала, на котором должны были быть осуждены высшие руководители Третьего Рейха, повинные в развязывании Второй Мировой войны и всех совершённых преступлениях против мира и человечества. Страны-союзники очень хотели увидеть среди подсудимых главу Германского Рейха Адольфа Гитлера, но, согласно официальной версии исторических событий, он застрелился в своём бункере в Берлине, когда столица Германии была окружена советскими войсками.

Однако, американские спецслужбы были уверены, что Гитлеру удалось осуществить побег из Берлина. По версии ЦРУ, вождь германских нацистов бежал из страны в дружественную нацистам латиноамериканскую республику Аргентина, где и мог скрываться до самой своей смерти в 1962 году, как утверждают авторы книги «Серый волк. Бегство Адольфа Гитлера» журналисты Джеррард Уильямс и Саймон Данстен.

Недавно ФБР США рассекретило документы о бегстве Адольфа Гитлера в Аргентину. Выводы этих документов подтверждают выводы давнего журналистского расследования Уильямса и Данстена – Гитлер мог бежать из Германии в Аргентину при помощи одной из подводных лодок военно-морского флота Германии. Именно в Аргентине искали следы Гитлера сотрудники федерального бюро расследований, пока в 1960-е годы не пришли к выводу, что Гитлер уже умер. Лишь после этого поиски германского диктатора были прекращены.

Окончательную точку в этом споре может поставить лишь российская служба государственной безопасности и контрразведки ФСБ. В архивах ФСБ находится следственное дело, посвящённое гибели Гитлера, к вещественным доказательствам которого относятся челюсть и останки черепа германского фюрера. Их ДНК-анализ и соотношение полученных результатов с результатами ДНК-тестов останков ближайших родственников Гитлера сможет разрешить раз и навсегда данный спор.