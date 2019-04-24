«Крест пропитался спиртом»: россияне предположили причину возгорания могилы Осина

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По данным СМИ, 23 апреля была полностью восстановлена могила эстрадного артиста Осина.

В минувший понедельник на телеграмм-канал поступили фотографии сгоревшей могилы Евгения Осина, исполнителя одной из самых известных песен 90-х "Плачет девочка в автомате". Умер певец в 2018 году, когда ему исполнилось 54 года. Похороны прошли 20 ноября на Троекуровском кладбище города Москвы. Как известно, многие россияне наблюдали за жизнью Евгения, ведь на рассвете своей карьеры он был всеобщим любимчиком. Однако когда Осин стал терять известность, а вместе с ней и гонорар, все чаще стал увлекаться спиртным. По словам близких, к пятидесяти годам музыкант остался совершенно один. Гордость не позволяла ему признать свое поражение в мире музыки, а также принять тот факт, что он уже не мог справиться с алкоголизмом самостоятельно. Смерть настигла певца внезапно от остановки сердца.

Что могло стать причиной возгорания могилы, сотрудники кладбища предположить не смогли. Перерытая земля, опрокинутый крест, разбитая табличка, повсюду пепел. По мнению бывшей жены Евгения Осина, все это больше похоже на вандализм. Неужели, фанаты до сих пор не могут простить своего кумира за то, что он сдался и перестал принадлежать музыке?

Родственники и близкие друзья исполнителя теряются в догадках, как это могло произойти, ведь на Троекуровском кладбище присутствует охрана, а по данным очевидцев, возгорание произошло именно днем. Не исключается и тот факт, что охрану могли подкупить.

Несмотря на весь ужас и неожиданность происходящего, могила была оперативно восстановлена силами ГБУ "Ритуал". На данный момент известно, что родственники обратились к адвокату для дальнейшего рассмотрения этого вопроса.

В соцсетях россияне не остались равнодушными к этому происшествию. Один из комментариев в твиттере: «Осин так много принимал спиртного, что возможно крест так пропитался спиртом, что сгорел...»