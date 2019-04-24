Удачное освоение бюджетных денег привело к краху: Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla

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Глава частной космической корпорации SpaceX и компании-производителя электромобилей Tesla Илон Маск заявил, что его компания подвергается травле при помощи «двойных стандартов работы СМИ» из-за рядовых происшествий с автомобилями Tesla.

В понедельник стало известно о произвольном самовозгорании и взрыве электромобиля Tesla на подезмной парковке в Шанхае. Запись с камеры видеонаблюдения разлетелась по крупнейшей китайской социальной сети Weibo, став вирусным видео. На этой записи видно, как из-под автомобиля идёт белый дым, а через несколько секунд он взрывается, причиняя ущерб соседним машинам.

Появившиеся в средствах массовой информации публикации о произошедшем Маск назвал «статьями двойных стандартов», комментируя материалы о возгорании Tesla и добавил, что обычные автомобили возгораются «на 500% случаев чаще, чем Tesla».

Однако, это не отменяет того факта, что у автобизнеса Маска настали чёрные времена. Из компании Tesla ушла почти четверть совета директоров, конфликт между основным поставщиком деталей для электромобилей Panasonic не прекращается из-за упорства самого Маска, что может повлечь за собой отказ Panasonic в отсрочке по платежам. Добавим к этому, что Tesla, в целом, является убыточным производством, существующим сугубо за счёт дотаций штата Калифорния, где базируется компания Tesla, направленных на борьбу за экологически чистые производства.

Другая компания Маска SpaceX также оказалась под ударом – её пилотируемый корабль сгорел во время тестовых испытаний, что повлекло за собой отток старых инвесторов из проектов Илона Маска, а новые не приходят. Уже в январе следующего года прогнозируется разорение Tesla, если ей на помощь опять не придёт бюджет штата Калифорния. В свою очередь, SpaceX может протянуть чуть дольше, за счёт прямого финансирования из бюджета американского государственного аэрокосмического агентства НАСА.

Фактически можно сказать, что удачное освоение бюджетных денег привело к краху. Постоянные государственные дотации приучили Маска к тому, что в последний момент всегда появится чиновника министерства США с очередным пакетом инвестиций, а его образ инновативного изобретателя-миллиардера поможет привлекать и удерживать внешних инвесторов. Однако, эта модель поведения начала давать сбои при первых серьёзных неудачах обеих компаний Маска.