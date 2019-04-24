Меняем кредитки? Сбербанк планирует сменить название на более экологичное

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Глава Сбербанка решил сменить название, отказавшись от слова «банк» и сделать его «экосистемой». Вынудит ли это в дальнейшем всю страну менять свои кредитки из-за нового имени?

Глава банка Герман Греф заявил о том, что он намерен изменить его название и устроить тотальный ребрендинг. Сам Сбербанк уже много лет является не просто банком, а сложной системой с множеством зависимых и дочерних компаний, поэтому Греф решил убрать слово «банк» и создать цельную Сбер-экосистему, сделав название более экологичным.

Ранее по законодательству слово «банк» обязательно должно было присутствовать в названии соответствующего учреждения, но сейчас эта информация может являться не точной.

Такие изменения планируется провести с целью роста и привлечения новых клиентов, но поменяв своё название банк отнюдь не отказывается от своих обязанностей перед уже действующими клиентами и контрагентами.

При проведении ребрендинга Сбербанку придётся выложить круглую сумму, так как при смене названия они будут вынуждены поменять вывески на всех отделениях страны и за её пределами, коих около 16 тыс. Клиенты сомневаются в том, что это будет проводиться не из их кармана и в целом обеспокоены тем, не придётся ли им в таком случае перезаключать действующие на сегодняшний день договоры разной направленности.

Самым наболевшим вопросом будет являться то, а не придётся ли всем клиентам заново открывать кредитные и дебетовые карты, просто потому что на них будет красоваться название уже несуществующей организации? Если да, то несложно представить огромные очереди во всех отделениях из желающих поскорее сменить свою карту и вернуться к её привычному использованию.