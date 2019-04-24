Туроператоры негодуют. Как из-за ошибок такси россияне попадают в другие города?

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Сюжет классической советской кинокомедии «Ирония судьбы» не так уж и далёк от истины – в России действительно много городов, с совершенно идентичными домами, названиями улиц и адресами. К сожалению, мобильные приложения вызова такси далеко не всегда учитывают это, из-за чего порой происходят весьма курьёзные ситуации.

В городе Владивостоке есть улица Кирова. В соседнем городе Артёме тоже есть улица Кирова. Казалось бы, что ничего особенного в этом нет, однако, нередки случаи, когда диспетчер такси принимает заказ от человека, которому нужно во Владивосток, а таксист везёт его в Артём. Просто приложение проигнорировало факт того, что в двух соседних городах есть две улицы с одинаковым названием. В результате поездки с клиента оказались списаны деньги, так как был выставлен безналичный расчёт при заказе автомобиля, а несчастному горе-путешественнику пришлось вызывать такси и платить ещё раз, чтобы добраться домой.

Примерно такими историями активно делятся друг с другом интернет-пользователи, сетуя на то, что не знающие городских карт водители слепо полагаются на удачу, в лице яндекс-навигатора или карт дубль-гис из-за чего и происходят подобные случаи.

При этом нельзя не отметить того факта, что у некоторых служб такси, например, у такси «Максим» существует практика предварительного списания денег со счёта клиента и эти деньги потом очень сложно вернуть, так как клиенту нужно доказать, что имела место ошибка с выбором адреса, а не попытка обмануть службу такси. Получается, что туроператоры негодуют, ведь ошибки такси помогают россиянам совершенно внезапно попадать в новые для себя города России, без предварительной покупки турпутёвок.