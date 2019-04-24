Мошенничество чистой воды. Аэрофлот устроил акции для пенсионеров и вызвал давку среди «халтурщиков»

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В преддверии праздника Дня победы, 9 мая, Аэрофлот организовал акцию, по которой все участники ВОВ имеют право на бесплатный билет на самолет, из-за чего 80-летним бабушкам пришлось встать в очередь за 7 часов до открытия отдела продаж.

Аэрофлот был одной из первых авиакомпаний, которая организовала подобные акции для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, начиная с 2001 года. С тех пор, любой желающий мог получить возможность полететь на «свою малую родину» на самый важный для него праздник.

В Санкт-Петербурге, у одного из офиса продаж, камеры наружного наблюдения зафиксировали очередь, которую создавали пенсионеры начиная с часу ночи, за несколько часов до начала самой акции и до открытия отделения. Бабушки ставили стулья и, будто на лавочках у подъезда, ожидали открытия отдела продаж.

А к самому открытию собиралась огромная очередь желающих, которые устроили натуральную давку, чтобы попытаться ухватить «последний билет». Но самое интересное, что среди столпотворения, на камерах не было видно самих ветеранов – найти в толпе, бодро рвущихся в бой пенсионеров, человека, которому стукнуло за 90, не самая трудная задача.

Часть «бойцов» подходят по категорию «ребенок войны», подразумевая человека, родившегося во время ВОВ. Но, к сожалению, многие из «занявших очередь», оказались скупщиками или халтурщиками, желающими урвать «кусок бесплатного хлеба», от чего их действия являются мошенничеством чистой воды.

Компания Аэрофлот, во избежание подобных ситуаций, просит сохранять спокойствие и не бояться – билетов хватит всем, поэтому не нужно занимать очередь с ночи, ломиться, и устраивать давку в погоне за билетами. Но, так называемые «халтурщики», не стали никого слушать, продолжая из года в год подвергать риску себя и окружающих их ветеранов и пенсионеров. А сам Аэрофлот не решает эту проблему, косвенно способствуя ее росту, считают пользователи Рунета.