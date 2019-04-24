Московские школы заняли треть позиций в ТОП-100 лучших в РФ

Сегодня, 11:32

Стали известны результаты исследования агентства RAEX, в рамках которого его специалисты определили 100 лучших российских школ по конкурентоспособности выпускников. 36 позиций в нем было отведено московским образовательным организациям. Четверо из них вошли в десятку лучших.

По словам руководителя московского Депобразования Исаака Калины, в настоящее время столичная система образования относится к числу десяти лидеров в мире. В последние годы для этого была проделана большая работа. В частности, в Москве была увеличена оплата труда учителей, модернизирован принцип финансирования школ, созданы условия для современного технологичного педагогического труда и т. д.

Благодаря проделанной в Москве работе, теперь качественное образование можно получить вне зависимости от местоположения школы. За счет многопрофильности школ, проводимой в них работе по профориентации учащихся достигается цель по закладыванию базы для успешного поступления выпускников в лучшие вузы РФ. Это подтверждают данные вузов нашей страны, использованные при составлении рейтинга RAEX.







