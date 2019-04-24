«Изуродуют брови за 4000 рублей»: Салон невесты Тимати смешали с грязью за «криворукость» мастеров

Сегодня, 11:00

Бьюти-студия Анастасии Решетовой разочаровала большинство клиенток, с ужасом вспоминающих о якобы «катастрофе» вместо бровей.

Салон красоты Inhype Beauty Zone Анастасии Решетовой открылся практически параллельно с бьюти-студией Алены Шишковой, бывшей девушки Тимати. При этом, Решетова постоянно публикует в своих соцсетях рекламу собственного заведения и призывает подписчиц и поклонниц посетить его, а взамен гарантирует качественное обслуживание и отличную атмосферу. Однако, по всей видимости, отнюдь не все ее обещания столь реальны, как хотелось бы.

Так, в сети салон невесты Тимати попросту смешали с грязью за «криворукость» мастеров. Многочисленные отзывы являются подтверждением непрофессионализма персонала и малыми критериями отбора специалистов. При этом, цены в салоне отнюдь не маленькие и сюжет «изуродуют брови за 4000 рублей», увы, знаком его посетительницам. Подобная цена, возможно, для Москвы и является приемлемой, но уж точно не для такой работы.

Многие отмечают, что мастера маникюра, например, будто не понимают, что делают, и получается просто ужасный гель-лак, а отзывы об окрашивании свидетельствуют о полной некомпетентности парикмахеров.

Почему же так могло произойти в столь разрекламированном заведении? Судя по заработным платам, которые обещал салон ранее, а это 85-100 тысяч рублей, они набирают девочек, которые хотели бы много зарабатывать. А средняя зарплата мастеров того же маникюра – около 45-50 тысяч рублей. Разница налицо.

Но почему же качество столь отвратительное? А все дело может быть в том, что Решетовой, скорее всего, выгоден подобный «круговорот» мастеров. В случае плохого отзыва, во время испытательного срока или же рабочего месяца, можно уволить сотрудника и взять его зарплату в качестве компенсации. Не так уж и законно, но очень выгодно. Такой сценарий вполне мог развиться, особенно на фоне отзывов.

Таким образом, Решетова мало того, что может пользоваться собственной популярностью ради привлечения клиентов, но и давать им сервис не самого высокого качества из жадности к чужим деньгам.