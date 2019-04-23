Телефон важнее паспорта: «Билайн» замордовал клиента «законом Яровой»

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В один момент абонент лишился доступа ко всем сервисам из-за недобросовестного исполнения обязанностей сотрудниками оператора.

Как рассказал потерпевший в этой истории, ему пришло пушевое уведомление от мобильного оператора «Билайн» о необходимости подтвердить свои данные, чтобы компания начала полноценное исполнение «закона Яровой». Такая необходимость возникла из-за неверного заполнения договора на предоставление услуг между новопришедшим абонентом и мобильным оператором.

Как удалось выяснить, даже имея в руках паспорт клиента, сотрудники торговых точек «Билайн» и любого другого оператора могут не закрепить номер телефона за конкретным лицом и делают его корпоративным. Так случилось и с пострадавшим, который, будучи уверенным, что его номер – его, счастливо проигнорировал спам от оператора.

На следующий день сим-карта была деактивирована, на обратную активацию, с учётом всех процедур, согласно правилам, уходит неделя. За это время пользователь не будет иметь доступ ни к одному сервису, который был привязан к конкретному номеру.

Наиболее интересными приключения становятся в учреждениях, вроде банка, где производится даже сбор биометрических данных. Например, в «Почта Банке», как оказалось, не всегда система может разрешить доступ к данным клиента только по его биометрии – там телефон, на который приходит код доступа, важнее даже паспорта. Пострадавший сообщил:

«Что ж, идём в «Почта Банк», интересуемся информацией по остатку задолженности, предоставляем паспорт и... Нас просят подтвердить код доступа. На что мы сообщаем, что кода доступа нет и не будет, вот Вам паспорт. Официальный документ, который единолично может доказать твою личность. Но в отделении банка утверждают обратное, что паспорт подделать можно, а вот номер телефона он никак подделан не будет. »

Таким образом, странным отношением к персональным данным клиента «Билайн» просто замордовал его и ещё десятки других, номера которых были внезапно заблокированы. Вероятно, их телефонные номера тоже оказались приписаны организации.

Напомним, что «закон Яровой» вступил в силу 1 июля 2018 года и обязывает операторов связи и интернет-компании хранить весь трафик своих клиентов на серверах в течение полугода. «Закон» якобы ставит антитеррористические цели, хотя полностью противоречит им. Во избежание подобных ситуаций имеет смысл наведаться к оператору и проверить, на кого в итоге был зарегистрирован номер.