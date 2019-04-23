У Кобзонов везде глаза: Посетитель ресторана «Жигули» пожаловался на скрытые камеры в туалетах

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В заведении, которое принадлежит сыну Иосифа Кобзона, не просто хамят клиентам, но и любят подсматривать за гостями, утверждает мужчина.

В прошлом году, после смерти легендарного певца Иосифа Кобзона, стало известно, что артист оставил после себя детям и жене Нелли миллиардное наследство. Впрочем, состояние мэтра могли и не пригодиться его сыну Андрею, который и без того является успешным бизнесменом. По слухам, львиная доля наследства Кобзона всё же отошла супруге. Среди прочего, наследник мэтра владеет и популярным московским рестораном «Жигули», где при жизни с друзьями любил бывать Иосиф Давыдович. Однако, после смерти Кобзона, посетители стали жаловаться на падение качества сервиса в заведении, а некоторые и вовсе обвинили ресторан в слежке за гостями.

Так, один из посетителей «Жигулей» оставил негативный отзыв о заведении на «Яндексе», поставив ему оценку «2». Клиент отметил неплохое качество пива и еды в ресторане, но персонал назвал «хамовитым». При этом, мужчина пожаловался, что в помещении всё «обшарпано», а в туалетах якобы установлены скрытые камеры, которые следят за справляющими нужду посетителями. Если вспоминать слухи о связях Иосифа Давыдовича с мафией, а также популярность ресторана у «авторитетных» людей, то можно предположить, что у Кобзонов здесь «везде свои глаза».

Впрочем, достоверность подобного заявления проверить пока не представляется возможным. Остаётся надеяться, что посетителю слежка в туалете просто привиделась, и семья Кобзона не промышляет подобным в своём семейном ресторане.