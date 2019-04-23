Дорого, грязно и безобразно: Королёвой советуют вручить номинацию за «Худший салон в Москве»

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По всей видимости, Наташа Королёва остается звездой только на сцене, но не в бьюти-бизнесе.

Наташа Королёва уже давно не является на российской сцене звездой первой величины, однако это не помешало ей подумать о расширении своего бизнеса не только в музыкальной сфере. Несколько лет назад она решила, что может открыть также и салон красоты. Отзывы данного заведения, однако, оставляют желать лучшего, хоть сама Королёва и не прекращает рекламировать заведение, которое даже после многих недовольных, продолжает приносить ей деньги.

Для начала, комментаторы отмечают, что, по их мнению, все положительные отзывы данного салона куплены, потому как не соответствуют действительности. Однако, остальные пользователи отзывались о бизнесе Королёвой более предметно. Кратко охарактеризовать данные отзывы можно: дорого, грязно и безобразно.

Для начала досталось администраторам и мастерам, которые, по мнению пользователей, никак не соответствуют VIP-статусу, о котором изначально заявляла Королёва. Однако, это еще можно стерпеть, а вот расчески, ножницы и прочие инструменты, которые не стерилизуют перед работой с клиентом уже вряд ли. Некоторые посетители и вовсе советуют вручить певице номинацию за «Худший салон в Москве». Понять недовольных можно, потому как обслуживаться в подобных условиях, в особенности, когда за именем салона стоит звезда всероссийского масштаба – занятие не из приятных.