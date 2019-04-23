«Позорная непригодность»: Сибирец попросил Путина и Медведева уволить президента «Ростелекома»

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Россиянин призывает недовольных перейти от слов к делам.

Очередной негативный отзыв о работе госкомпании «Ростелеком» появился в соцсети и пока остаётся незамеченным работниками самой структуры. Сибирец завёл страницу в Twitter, чтобы изменить положение дел в «монополисте» из области коммуникационных технологий.

Его жалобы, в общем, ничем не отличаются от сотен других. Обобщённо мужчина описывает деятельность компании как «позорную непригодность» и просит президента РФ Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева уволить верхушку госструктуры – президента «Ростелекома» Михаила Осеевского.

Осеевский занимает своё нелёгкий пост с марта 2017 года, заменив на нём Сергея Калугина, который согласился продолжить служить отечеству на посту замминистра. За пару лет Осеевский, как считают пользователи, серьёзно запустил компанию. Её, а также несколько других приближённых к правительству учреждений, пока бездоказательно обвинили в «сливе» личных данных друг другу или третьим лицам.

Некоторые считают, что «Ростелеком» перешёл от предоставления телекоммуникационных услуг к грубому заработку на россиянах, не желающих сотрудничать. Так, например, из-за наплевательского отношения к жалобам сотрудники могут отключить не ту услугу, игнорировать личные обращения клиентов, вообще не расторгнуть договор и насчитывать задолженность, как «Бог на душу положит».

Это подтверждает статистика. За последние годы, когда «Ростелекомом» управляет Осеевский, количество жалоб на компанию не уменьшилось, даже наоборот, однако на миллиардных доходах это не сказалось. Не сильно отразилась негативная динамика и на количестве абонентов, которых в 2016 году насчитывалось 12,3 млн человек, и цифра удивительно несильно менялась.

Это может говорить о сильном протекторате «Росимущества» и приближённых лиц из правительства в вопросах деятельности компании и лоббировании её инициатив. Кстати, аналогичные отзывы появляются на сайтах филиалов компании в разных городах России, например, в Воронеже, Волгограде и других.