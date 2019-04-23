Нет худа без добра: Малышеву могут затаскать по судам за клевету на остеопатов

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Врачи готовы подавать заявление в прокуратуру за обвинения в мошенничестве и доказать, что остеопатия существует в медицинской практике.

В начале апреля отгремел скандал, связанный с именем Елены Малышевой и ее программой «Жить здорово!». Телеведущая заявила зрителям, что остеопатия, на самом деле - якобы не медицинская профессия. Потому, под халатом остеопата может скрываться кто угодно и верить подобного рода врачам нельзя вообще.

Позднее Малышеву накрыла волна критики и негодования от ведущих остеопатов страны. По их словам, остеопатия, как отрасль медицины, существует еще с 2003 года, а в практику она внедрена в 2012 году. Специалисты потребовали от Константина Эрнста в обращении, чтобы Малышева сняла опровержение и сообщила, что остеопаты – не мошенники и тоже медики. В случае отказа это делать, ведущие специалисты данной области были готовы подавать заявление в прокуратуру.

В ответ Елена лишь написала пост в Instagram и предостерегла своих зрителей от мошенников, которые могут скрываться под видом остеопатов. А также заявила, что в данной отрасли медицины мало дипломированных специалистов и потому стоит относиться к ним внимательнее. Вполне логичное заявление, но опровержения врачи так и не дождались. В связи с этим, Малышеву могут затаскать по судам за клевету на остеопатов, так как, по всей видимости, врачи не собирались сдаваться. Впрочем, пока иска не зарегистрировано и остается ждать развязки сюжета, который продолжается уже почти месяц.

Но, стоит заметить, что нет худа без добра, и, в конечном итоге, Елена будет лучше разбираться в том, что именно она говорит по федеральному каналу. Ведь ее смотрят множество россиян, а от данного высказывания и, по сути, обвинения в адрес остеопатов может пострадать целая профессия.